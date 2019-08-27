Leschuk iddialı konuştu

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ANTALYASPOR, 4 yıllığına kadrosuna kattığı yeni transferi Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk için imza töreni düzenledi. Yukatel Denizlispor ile yapacağı maç öncesi Antalya Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Leschuk, kırmızı-beyazlı kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Leschuk, Antalyaspor'da gördüğü aile ortamının kendisini daha hırslandırdığını ve kırmızı-beyazlı formasıyla çıkacağı ilk maç için sabırsızlandığını ifade etti.GUSTAVO Blanco Leschuk, "Bu aile ortamını gördükten sonra daha fazla çalışacağım. Sahadaki yerimi en kısa sürede alabilmek için en hızlı şekilde kendimi hazırlayacağım. Antalyaspor'un daha iyi olması için var gücümle çalışacağım. Teknik ekibimle görüştüm bir sonraki maçta hazır olacağım. Antalyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Uzun süreli bir sözleşmeye imza attım" dedi.LESCHUK, bir gazetecinin "Takımdaki tek forvet olmanız sizin için bir baskı oluşturuyor mu?" sorusu üzerine, "Aslında Malaga'da oynarken de buna benzer bir durum vardı. Bu benim için bir baskı değil. Bunu kendimi daha fazla geliştirmek için fırsat olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.