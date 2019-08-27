Ögrenciler için güç birligi

BUGÜN NELER OLDU

1991 yılında kurulan ve 1998'den beri 22 dönemde 5 binden fazla mezun veren Metin - Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nin mezunları dernek çatısı altında bulustu. 20 yıl aradan sonra 2018'de ilk kez bulusan mezunlar, dernek olusumunu 7 ayda tamamladı.Dernek yönetimi, özellikle okulun dünya çapında bir lise olması için gelisimine destek vermeyi ve mezunların sahip oldukları bilgi ve tecrübe birikimlerini ögrencilere aktarmayı hedefliyor. Dernek bu amaçla Avrupa Birligi destek projelerine basvurmaya hazırlanıyor. Dernek ilk etkinligini Isparta'nın Yenisarbademli ilçesi Melikler Yaylası'nda düzenlenen gökyüzü gözlem senligine katılarak gerçeklestirirken, etkinliklerin sürecegi açıklandı.