Son vuruşta beceriksizlik

Kendi evinde Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor'da ağızları bıçak açmıyor. Karşılaşmadan sonra konuşan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz, mücadelenin ilk ve ikinci yarısında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ancak ceza sahası içerisinde üretkenlik oluşturamadıklarını söyledi. Korkmaz, "Topla oynama oranı da bizdeydi ama maalesef rakibimiz her iki devrede birer kez gelerek gol buldu. Bizim ceza sahası içerisindeki üretkenliğimiz daha fazla olmalı. Bunun üzerinde çalışmamıza devam edeceğiz. Artık bundan sonra önümüze bakacağız"
diye konuştu.
ANGELO: DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Takımın kaptanı Diego Angelo ise kötü bir yenilgi aldıklarını belirtti. Deneyimli futbolcu, "Maça çok iyi hazırlanmıştık ama olmadı. İlk yarı kendi kalemize şansız bir gol attık. Biraz panik olduk. İkinci yarı kendimize geldik ama şans bizden yana olmadı. Eğer 1 gol bulsaydık, maç çok farklı olurdu. Bundan sonraki karşılaşmalara odaklanacağız. Lig şimdi başladı. Şimdi daha iyi ve daha çok çalışacağız. Konya'ya 3 puan için gideceğiz"
ifadelerini kullandı.
YENİ GELDİ AMA...
Karagümrük'ten transfer edilen Ufuk Akyol da, mağlubiyetin sebebini açıkladı. Son paslarda beceriksiz olduklarını söyleyen genç futbolcu, "İyi pozisyonlar çıkardık ama son paslarda beceriksizdik. Bir tane de kaçan penaltı vardı. Bundan sonra daha iyi çalışacağız. En iyi şekilde hazırlanıp önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz"
ifadelerini kullandı.