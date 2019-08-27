Son vuruşta beceriksizlik

BUGÜN NELER OLDU

Kendi evinde Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor'da ağızları bıçak açmıyor. Karşılaşmadan sonra konuşan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz, mücadelenin ilk ve ikinci yarısında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ancak ceza sahası içerisinde üretkenlik oluşturamadıklarını söyledi. Korkmaz,diye konuştu.Takımın kaptanı Diego Angelo ise kötü bir yenilgi aldıklarını belirtti. Deneyimli futbolcu,ifadelerini kullandı.Karagümrük'ten transfer edilen Ufuk Akyol da, mağlubiyetin sebebini açıkladı. Son paslarda beceriksiz olduklarını söyleyen genç futbolcu,ifadelerini kullandı.