Valiye acil durum raporu

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlut Yeni, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ve Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek, yerel Basının sorunlarını içeren 'Yerel Basın Acil Durum Raporu'nu sundu.Hazırlanan dosyada yerel medyanın yaşadığı istihdam başta olmak üzere resmi ilan sorunu, gün geçtikçe artan gazetelerin kapanma riski, gazetecilik meslek yasası, basın kartları komisyonu başlıklarında çok sayıda sorun yer aldı. Dosyayı teslim alan Karaloğlu, heyete destek sözü verdi. 8 federasyon tarafından hazırlanan ve 92 meslek örgütünün destek verdiği rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da TGK tarafından iletildi.