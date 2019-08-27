Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yavru kedi için itfaiye seferber

için itfaiye seferber

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019
Yavru kedi için itfaiye seferber
DIYARBAKIR'DAN eşi ve çocuklarıyla birlikte Antalya'ya tatile gelen Mehmet Mat, aracının motoruna giren minik kediyi çıkarmak için büyük mücadele verdi. Konyaaltı sahilinde denize girdikten sonra 26 ED 762 plakalı aracıyla hareket halindeyken, karşıdan karşıya geçen kediye yol vermek için duran Mat'ın aracının motoruna yavru kedi girdi. Çalışan aracını hemen durduran Mat, eşi ve çocuklarıyla kaputu açarak kediyi çıkarmak için bir süre uğraştı. Kediyi çıkaramayan aile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi. Kısa süre sonra bölgeye gelen itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı motor bölmesinden çıkardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru kedi için itfaiye seferber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN