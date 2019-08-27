Yavru kedi için itfaiye seferber

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DIYARBAKIR'DAN eşi ve çocuklarıyla birlikte Antalya'ya tatile gelen Mehmet Mat, aracının motoruna giren minik kediyi çıkarmak için büyük mücadele verdi. Konyaaltı sahilinde denize girdikten sonra 26 ED 762 plakalı aracıyla hareket halindeyken, karşıdan karşıya geçen kediye yol vermek için duran Mat'ın aracının motoruna yavru kedi girdi. Çalışan aracını hemen durduran Mat, eşi ve çocuklarıyla kaputu açarak kediyi çıkarmak için bir süre uğraştı. Kediyi çıkaramayan aile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi. Kısa süre sonra bölgeye gelen itfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı motor bölmesinden çıkardı.