Anadolu Ateşi turistleri coşturdu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Ateşi dans topluluğu yaklaşık 2 bin 500 turiste gösteri sundu. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi dans topluluğu, Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki bir otelde gösteri sundu.Yaklaşık 2 bin 500 turist amfi tiyatrodaki merdiven boşluklarını bile doldururken, Anadolu Ateşi 1 saat sahnede kaldı. Turistler Anadolu Ateşi'nin Balkanlardan Kafkaslara, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan ve Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarını ilgiyle izledi. Gösteri ayakta alkışlandı.