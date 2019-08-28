Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Anadolu Ateşi turistleri coşturdu

turistleri coşturdu

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Anadolu Ateşi turistleri coşturdu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Ateşi dans topluluğu yaklaşık 2 bin 500 turiste gösteri sundu. Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi dans topluluğu, Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki bir otelde gösteri sundu.

MERDİVENLER DOLDU
Yaklaşık 2 bin 500 turist amfi tiyatrodaki merdiven boşluklarını bile doldururken, Anadolu Ateşi 1 saat sahnede kaldı. Turistler Anadolu Ateşi'nin Balkanlardan Kafkaslara, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan ve Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarını ilgiyle izledi. Gösteri ayakta alkışlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Ateşi turistleri coşturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN