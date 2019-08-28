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Antalya Koleji’nde büyük buluşma

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Antalya Koleji’nde büyük buluşma
ANTALYA Koleji Lara (Merkez) Kampüsünde düzenlenen öğretmenler genel kurul toplantısında, Lara Merkez ile Konyaaltı ve Manavgat Kampüsü öğretmenleri bir araya geldi. Okulun konferans salonunda tüm kampüslerden toplam 370 öğretmen ve idarecilerin katılımıyla gerçekleşen öğretmenler genel kurul toplantısında kampüslerinin kısa video görüntülerine yer verildi.

AİLE GIDEREK BÜYÜYOR
Antalya Koleji Okulları Kurucu Başkanı Mustafa Koca, "Antalya Koleji Okulları olarak gittikçe büyüyen bir aile olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşıyorum" dedi.
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Antalya Koleji’nde büyük buluşma
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