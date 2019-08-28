Aspendos bu sezon iddialı

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Devlet Opera ve Balesi (DOB), gelecek sezonun iddialı yapımlarını, uluslararası üne sahip sanatçıların da sahneye çıkacağı 26'ncı Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunacak. DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, 1-18 Eylül'de sanatseverle buluşacak festivalle ilgili açıklamalarda bulundu.Festivalin birbirinden güzel eserlere ev sahipliği yapacağını, izleyicilere adeta 'büyülü' geceler yaşatacağını belirten Karahan, "Biz artık dünyada ses getirebilecek çok muhteşem, büyük ölçekte prodüksiyonlar yapıyoruz. Kendi prodüksiyonlarımızı yapıp, festivallerde dünyada çok sevilen hatırı sayılır solistleri kendi prodüksiyonlarımızda misafir ediyoruz. Özellikle Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde bu mottoyla yola çıkıyoruz" dedi. Geçen yıl bu uygulamayı ilk Turandot ile denediklerini anlatan DOB Genel Müdürü Murat Karahan, "Muhteşem bir başarıya ulaştık. Yıllar sonra Aspendos Antik Tiyatrosu ilk kez bu kadar doluydu, tıklım tıklımdı" diye konuştu.