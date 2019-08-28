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Balıkları kedi gibi elle besliyor

’daki dalış okulu ekibi dalış yaptıklarında hobi amaçlı besledikleri balık sayısı artınca bu işi günlük hale getirdi

Giriş Tarihi: 28.8.2019
Balıkları kedi gibi elle besliyor
ANTALYA'DA, falezlerin hemen altında yer alan dalış okulunun yöneticileri, 3 yıl önce denizdeki balıkları hobi amaçlı besledikleri balıkları artık profesyonelce beslemeye başladı. Balık sayısı artınca, dalış tüpü filesinin içine koydukları bayat ekmekleri ağırlıkla aşağı indiren ekipler, bu işlemi sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yaparak, balıkları besliyor. Bu besleme yöntemiyle balıkların hafızasının çok güçsüz olduğuna yönelik mit yıkıldı. Balıklar her gün aynı saatte denize indirilen fileden ekmek yiyebilmek için aynı saatlerde belirlenen bölgelerde toplanıyor. Kışın beslenmesine ara verilen balıklar, 3 yıldır her haziran ayının başında dalış okulunun önünde toplanmaya başlıyor. Fileden beslenmenin yanı sıra dalış yapanlar da elleriyle balıkları besliyor.

YENİ POPÜLASYON OLUŞTU
Dalış okulu yöneticisi Gökhan Özkaynak, bölgelerinde ciddi balık popülasyonu oluştuğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise bölgenin balık çeşitliliği açısından zengin hale geldiğini vurguladı bölgede balıkçılık yapılmaması gerektiğini söyledi.
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Balıkları kedi gibi elle besliyor
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