Balıkları kedi gibi elle besliyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, falezlerin hemen altında yer alan dalış okulunun yöneticileri, 3 yıl önce denizdeki balıkları hobi amaçlı besledikleri balıkları artık profesyonelce beslemeye başladı. Balık sayısı artınca, dalış tüpü filesinin içine koydukları bayat ekmekleri ağırlıkla aşağı indiren ekipler, bu işlemi sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yaparak, balıkları besliyor. Bu besleme yöntemiyle balıkların hafızasının çok güçsüz olduğuna yönelik mit yıkıldı. Balıklar her gün aynı saatte denize indirilen fileden ekmek yiyebilmek için aynı saatlerde belirlenen bölgelerde toplanıyor. Kışın beslenmesine ara verilen balıklar, 3 yıldır her haziran ayının başında dalış okulunun önünde toplanmaya başlıyor. Fileden beslenmenin yanı sıra dalış yapanlar da elleriyle balıkları besliyor.Dalış okulu yöneticisi Gökhan Özkaynak, bölgelerinde ciddi balık popülasyonu oluştuğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise bölgenin balık çeşitliliği açısından zengin hale geldiğini vurguladı bölgede balıkçılık yapılmaması gerektiğini söyledi.