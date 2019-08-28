Bodrum katından ihracat

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TÜRKİYE'NİN mantar üretimi 10 yılda yüzde 74 artışla 26 bin 526 tondan 46 bin 144 tona ulaştı. Türkiye'nin mantar ihtiyacının yüzde 55'i de Antalya'nın Korkuteli ilçesinden sağlanıyor. Binlerce insana geçim kapısı olan kültür mantarı ve konservesi, yoğun olarak Katar, Dubai, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak ve Suriye'ye ihraç ediliyor. Kültür mantarı üretimi, büyük firmaların yanı sıra ailelerin evlerinin altına kurduğu küçük ölçekli işletmelerde yapılıyor.İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Hemen hemen her evin altında mantarhaneler var. Burada mantar üretimi ciddi bir rakamı istihdam ediyor. İş hacmi de büyük, yıllık 25 bin ton civarında üretimimiz var. İlçenin yarısını istihdam etmiş oluyor" diye konuştu. Üretim ve ihracat yapan firmanın sahibi Sebahattin Ersan ise 1988'de mantar üretimine başladıklarını, 46 üretim odasında mantar ürettiklerini ve ihracat yaptıklarını dile getirdi.