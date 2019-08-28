Carettalara öğrenci ilgisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Demre ilçesi Çayağzı Plajı'nda; Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Antalya'da faaliyet gösteren Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ortaklığında hayata geçirilen AB Erasmus Projesi Avrupa Gönüllük Hizmeti kapsamında caretta carettalar, gönüllü öğrenciler tarafından izlendi. İspanya, Yunanistan, Macaristan, İngiltere, Bulgaristan ve Türkiye'den 15 gönüllü öğrenci, 2 ay Çayağzı Limanı'nda kamp yaparak, caretta caretta kaplumbağalarını takip etti.Öğrenciler, 1 Temmuz'da ilk yuvayı tespit ederek, kafese aldı. 2 ay boyunca toplam 33 yuva tespit edildi. Macar antropolog Szandra Varsu başkanlığında çalışan öğrenciler, gece gündüz caretta carettaları izledi. Caretta carettaların yuvadan çıkışı, 2 Ağustos'ta başladı. İlk yuvadan 23 yavru çıkarak, denizle buluştu. Öğrenciler, çıkışlara eşlik edip, yavruların denizle buluşmasını sağladı. 26 yuvadan çıkış tamamlandı. Ekibin başındaki Macar antropolog Szandra Varsu, "Ortalama binin üzerindeki caretta yavrusunun denizle buluştuğunu düşünüyoruz" dedi.