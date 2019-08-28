Çifte diploma için ilk adım

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN en başarılı fen liseleri arasında yer alan Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Türkiye'de ilk kez Uluslararası Bakalorya Programı'na (IB) müracaat ederek, aday okul unvanını alan ilk fen lisesi oldu.Bu program ile ileri seviyede İngilizce eğitimini tamamlayan ve çift diploma almaya hak kazanan okulun öğrencileri yurt dışındaki dünyanın saygın üniversitelerine doğrudan başvuru yapabilme hakkını elde ediyorlar. Okul, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında da büyük başarılara imza attı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'nin ilk binde 21, ilk 5 binde 45, ilk 10 binde ise 68 öğrencisi Türkiye'nin gurur tablosuna girdi. 45 öğrenci tıp, 33 öğrenci de mühendislik fakültesini kazandı.