Hırsızı GPS’ten takip edip buldu

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ANTALYA'DA bir restoran zincirinde kuryelik yapan T.G.'nin paket götürdüğü adreste park halinde bıraktığı motosikleti çalındı. İş arkadaşları T.G.'nin motosikletindeki GPS'ten şüphelinin kaçtığı noktayı bildirdi. T.G. ise motosikletini ve hırsızı yakalamak için 2 kilometre motosikletinin peşinden koştu.Polisin de peşine düştüğü motosiklet park halinde bulunurken, şüpheli kayıplara karıştı. Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletin bulunduğu haberini alan T.G. koşarak olay yerine geldi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motosiklet T.G.'ye teslim edildi.