Kibar çaycı fark yarattı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaflık yapan Muharrem Bal, çay isteme şekline göre fiyat listesi oluşturdu. 'Çay ver' diyenden 2 TL, 'Çay gönder' diyenden ise 1.75 TL, 'Çay alabilir miyim' diyenden 1.25 TL, Haydar bey, müsaitseniz çay verir misiniz' diyenden ise 75 kuruş alacağına dair bir liste hazırlandı. Kibarlığa göre çay fiyatı tarifesi duvara da asıldı.Esnaf ve vatandaşların birbirine karşı hitaplarında daha nezaketli olmaları için başlatılan uygulama büyük ilgi çekti. Listenin aslında mizahi amaçla yapıldığını ifade eden Bal, "Her sabah müşterilerimizin yüzünde tebessüm oluşturabilme çabaları bizi bu noktaya getirdi" dedi. Müşterilerin duvarda asılan listeyi görünce kahkaha attıklarını söyleyen Bal, bu işin şakasının bile insanları neşelendirdiğini kaydetti.Yapılan şakanın etkili olduğunu anlatan Bal, "Kibarlık yönünde bayağı bir yol kat ettik. Esnafımız mutlu oluyor. Hoşlarına gidiyor. 'Çay ver, çay gönder' hitaplarının yerini, 'Haydar bey çay gönderebilir misin' şekli almaya başladı" dedi. Bal, listenin şaka amaçlı olduğunu, çayın gerçek fiyatının ise 1 lira olduğunu vurguladı.