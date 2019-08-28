Mahalleyi sinek bastı

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Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'ndeki kurban kesim yerinin sineği Kepez ilçesi Göksu Mahallesini bastı. Evlerini ve işlerlerini sinekten korumaya çalışan esnaf ise öfkeli. Vatandaş özellikle kurban kesim yerini bayram sonrası ilaçlamadığını iddia ederek Muratpaşa Belediyesi'ne tepki gösterdi.Kan, artık ve hayvan dışkılarının açıkta bırakılması nedeniyle bölgenin sinek üretme alanına dönüştüğü iddia edildi. Bu sinekler ise en yakın yerleşim birimi Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ni bastı. Özellikle esnaf işyerlerini karasinekten korumak için uğraş veriyor. 24 saat işyerlerinin ilaçlayan ve sinek bandı çeken esnaf, "Günlerdir işkence çekiyoruz. Olacak iş değil" diyerek tepkisini dile getirdi.Muratpaşa Belediyesi'nin sineğinden sadece Kepez esnafı değil vatandaşta şikayetçi. Kapı ve pencerelerini günlerdir açamadığını belirten vatandaşlar, "Göksu Mahallesi resmen Muratpaşa'nın sineği bastı. Bütün şikayetlerimize rağmen ilaçlanmadı. Bulaşıcı hastalıktan korkuyoruz" diye konuştu.