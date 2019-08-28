Payallar Sahili’ne düzenleme

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ANTALYA Alanya Belediyesi, Payallar Mahallesi'nde 2.5 kilometrelik alanda sahil bandı peyzaj projesini hayata geçiriyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekipleriyle birlikte bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bölgeye, bisiklet ve yürüyüş yolu, ailelerin, genç ve yaşlıların vakit geçirebileceği dinlenme ve piknik alanları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, meydan, seyir terası, süs havuzları ve yeme-içme alanları yer alacak.Başkan Yücel, "Payallar, Türkler ve Konaklı sınırlarını kapsayan dev projemiz tamamlandığında muhteşem bir cazibe merkezi haline gelecek. Projemizi yakında hayata geçireceğiz" dedi.