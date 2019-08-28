Şikayetler bakanlığa ulaştı

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde 'hayvanlara kötü muamelede bulunulup bazılarının asitle öldürüldüğü' iddiasına ilişkin iddialar Adalet Bakanlığına ve Antalya Valiliği'ne ulaştı. Konuya gündeme getiren Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, tespitlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirildiklerini, konuyla ilgili soruşturmanın başlamasını beklediklerini açıkladı.Arife Yanık, "Elimize morga atılmış hayvan görüntüleri ulaştı, çok fazla ölü hayvan var. Soğutucu bozulduğu için hayvan ölülerinde çürüme de oluşmuş. Sorumluların acilen görevden alınıp cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Yaşanan faciadan 3 kişinin kendilerine gelerek gözyaşları içinde görüntüleri getirmesiyle haberdar olduklarını anlatan Yanık, konunun incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini kaydetti.