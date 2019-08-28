Sural davasında ilk duruşma

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AYTEMİZ Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ilk duruşması Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemeye kazada araçta olan 6 yabancı futbolcu Alanyaspor tercümanla duruşmaya katıl. Şoförden şikayetçi olan Isaac Sackey, Djalma Campos şikayetlerini geri çekerken, mahkeme heyeti sürücü Esat Altıntaş'ın (39) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Davanın 2'nci duruşması ise 14 Kasım'a ertelendi. Daha önce şikayetçi olan Isaac Sackey, Djalma Campos, ilk duruşmada şikayetlerini geri çekti. Duruşmada kazada araç içerisinde bulunan şoförün arkadaşı Şükrü Yenihan, futbolcular Papiss Demba Cisse, Steven Rol Caulker, Wanderson De Souza Carnerio (Baiano), Welinton Souza Silva da tanık olarak dinlendi.Sürücü Esat Altıntaş, futbolculara el işaretiyle emniyet kemeri takmaları yönünde uyardığını iddia etti. Altıntaş ayrı- ca futbolculardan Steve Caulker'in kendisinden toplantıya yetişmek için hızlı gitmesini istediğini ama kendisinin yavaş kullandığını da anlattı. Oyuncular ise emniyet kemeri ikazı almadıklarını söyledi. Caulker ise hızlı git talebini yaptığını kabul etti. Kaza, 28 Nisan'da Kayseri deplasmanı dönüşünde yaşanmıştı. Futbolcuların kiraladığı VIP minibüsün Alanya girişinde su kanalına devrilerken, Josef Sural kazada korkunç şekilde hayatını kaybetmişti. Mehmet AL / ALANYA