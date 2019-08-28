Taksi krizi büyüyor

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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik 1 Temmuz tarihinde düzenlenen 'rüşvet' operasyonuyla ilgili ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı. Aralarında Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın da bulunduğu 3'ü tutuklu, toplam 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Memur Suçları Savcısı, Alkan'ın 25 yıldan 50 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmasını talep etti. Hasan Uysal ve İsmail Demir'in de tutuklu olduğu davanın ilk duruşması ekim ayında yapılacak.Savcının hazırladığı 16 sayfalık iddianamede yaşanan usulsüzlüklere tek tek yer verildi. Ortaya atılan iddiaların boyutu dudak uçuklattı. İddianameye göre, Başkan Mehmet Ali Alkan'ın eşi Ayşe Alkan, kızı Hatice Alkan ve Yavuz Alkan üzerinde de taksi bulunuyor. Anne ve çocuklarının daha önce 4 ticari plakaya sahip olduğuna dikkat çekilen iddianamede, daha önce tescilli 16 araca sahip olan Başkan Alkan'ın şuanda üzerine kayıtlı bir araç bulunuyor. İddianamede, "Alkan ve ailesi üzerinden çeşitli tarihlerde toplam 26 farklı ticari taksi ve otomobil tescillerinin yapıldığı tespit edilmiştir" denilerek, araçların hareketleri tek tek anlatıldı.Alkan ve ailesinin yanı sıra Oda Genel Sekreteri Şeref Tezcan, Oda Başkan Vekili Muammer Eski ile oda görevlisi Musa Uzun ve İsmail Demir, durak başkanı Hasan Uysal'ın da kendileri ve yakınları üzerine çok sayıda ticari taksileri olduğu iddianamede yer buldu. Savcı, oda yönetimindeki bazı isimler ve yakınlarının kendilerine ait taksileri, başta Yenigün Mahallesi ve Lara bölgesinde olmak üzere yüksek gelir getiren taksi duraklarına kayıt ettirdiklerine dikkat çekti.İddianameyi hazırlayan savcı, Oda Başkanı ve sekreterinin Arif Afşin, Yaşar Akkoyun, Gürhan Aydın'a ait ticari taksilerin Terra- City ve Yenigün duraklarına kaydının yapılması hususunda Büyükşehir Belediyesi UKOME'ye yazılı talepte bulunması amacıyla toplamda 320 bin lira rüşvet anlaşmasına vardıklarının belirlendiğine vurgu yaptı. Daha başka rüşvet pazarlıklarının da tape kayıtlarında olduğu öğrenildi. Savcı, 3'ü tutuklu toplam 19 sanığın 'rüşvet alıp vermek' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 25Ekim'de başlayacak.İDDIANAMEDE, Mehmet Ali Alkan'ın Antalya'da çok sayıda taksisinin bulunduğu, ticari taksilerin tescil kayıtlarını gerçek sahibini gizlemek amacı ile yakın çevresindeki insanların üzerine yaptırdığına yer verildi. Ayrıca taksilerin takibinin de Alkan'ın makam şoförlüğünü yapan Ali Toy'un yaptığı, birçok araca vekalet eden Toy'un gelirleri topladığı da iddianamede yer alan ilginç bir ayrıntı.KRİZİN yaşandığı Antalya Şoförler Odası için Ticaret Bakanlığı seçim kararı aldı. Konuyla ilgili yazı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (AESOB) gönderildi. Şoförler Odası'nın seçime götürülmesi için Bakanlık tarafından görevlendirilen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, seçimin 1 ay içinde yapılmasının planlandığını açıkladı. Öte yandan, seçim kararının duyulması ile birlikte son seçimde Alkan'ın rakibi olan Niyazi Özçelik'in yeniden aday olacağı, karşısında ise Oğuzhan Borazan'ın rakip olarak çıkacağı konuşulmaya başlandı.