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Tüp patlamasında 4 kişi yaralandı

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Tüp patlamasında 4 kişi yaralandı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması sonucu iş yerinde bulunan 3 kişi ve dışarıda oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki emlak ofisinde yaşandı.

DURUMLARI AĞIR
Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tüp patladı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları ve çerçeveleri caddeye saçıldı. Patlamada, iş yerinin ortağı Yakup Duman, çalışanlar Zehra Orhan, Alican Mizantek ve dışarıda oyun oynayan mülk sahibinin torunu Masal Tığlı (4) yaralandı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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Tüp patlamasında 4 kişi yaralandı
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