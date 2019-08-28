Yalvaçlıların Ortaç sevgisi

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan Pisidia Antiokhiea Kültür Sanat ve Turizm Festivali ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç'ın muhteşem konseriyle sona erdi. Yalvaç Stadyumu'nda gerçekleşen konserde Serdar Ortaç, söylediği şarkılarla binlerce Yalvaçlıya neşeli dakikalar yaşattı.Bu yıl 18'incisi düzenlenen festivalde 5 gün sürdü. Festival kapsamında şehir merkezindeki ana caddelerde standlar ve esnaf sergileri açıldı. Uluslararası Yalvaç Sanat Sempozyumu ve Uluslararası Keçe Çalıştayı'na da ev sahipliği yapan festivalde Çınaraltı'nda Halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Festivalde Ahmet Şafak, İstanbul Girls Orchestrası ile Yalvaç Fen Lisesi FİZY Grubu da sahne aldı.