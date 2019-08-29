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Carettalardan 15 dakikalık şov

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Carettalardan 15 dakikalık şov
SUALTI zenginliğiyle dalış tutkunları tarafından büyük ilgi gören Antalya'nın Kaş ilçesinde sahile yakın noktada su yüzeyine çıkan iki caretta caretta, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Rengarenk balık sürülerinin arasından yüzerek sahile ulaşan carettalar, sahildekiler tarafından dakikalarca görüntülendi.

BAŞINI OKŞADILAR
Sualtı kamerasıyla da görüntülenen carettalar, tatilcilerle uzun süre yüzdü. Tatilciler, kameraya doğru yüzüp başını sudan çıkaran carettanın başını okşadı. Yaklaşık 15 dakika sahile yakın bir noktada yüzen carettalar daha sonra derinlere yüzerek gözden kayboldu.
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Carettalardan 15 dakikalık şov
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