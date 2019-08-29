ISUBÜ Rektörü Kosova’da

BUGÜN NELER OLDU

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (ISUBÜ) destek verdiği Uluslararası Mühendislik ve Bilim Teknolojisi Kongresi, Kosava'nın Prizren şehrindeki Ukshin Hoti Üniversitesi'nde başladı. Konferansa Türkiye, Polonya, İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'tan 150 akademisyen ve Üniversite Rektörleri katıldı. Doğa-yaşam bilimleri ve teknolojisi gibi konuların tartışıldığı konferansa ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler konuşmacı olarak katıldı. Rektörü Prof. Dr. Diler, kongre sonrasında çeşitli üniversitelerle iş birliği anlaşması yapacaklarını iletti. Prizren Üniversitesi Rektörü Prof. Doç. Dr. İsmet Temaj ise ortak organizasyon yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, ISUBÜ'ye destekleri için teşekkür etti.