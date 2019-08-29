Kaya inciri markalaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesinin önemli tarımsal değerlerinden olan 'kaya incirinin' Coğrafi İşaret tescili için çalışma başlattı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın başlattığı çalışmalar kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Şen Kayaköy'de teknik incelemelerde bulundu.Prof. Dr. Fatih Şen, kaya incirinin çok özel bir ürün olduğunu, yurtdışından bu tip siyah incire olan talebin daha yüksek olduğunu belirtti. Kaya İnciri üreticileri ile görüşülerek ürünün üretim yöntemleri hakkında bilgi edinildi. İncir bahçelerinden yaş, buruk ve kuru olmak üzere incir örnekleri alındı. Ayrıca toprak analizi için de numuneler temin edildi Kayaköy Muhtarı Metin Ekiz ile Karakeçiler Muhtarı Ahmet Aybek de Kaya İnciri'nin özellikleri ve bugünkü durumu hakkında bilgi verdi.