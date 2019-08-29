Mazeret kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

Pazar günü kendi evinde Yukatel Denizlispor'a beklenmedik bir şekilde 2-0 mağlup olan Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla zorlu deplasmana hazırlanan kırmızı beyazlılarda yeni yapılan transferlerle eksiklikler büyük ölçüde tamamlandı.Takımın yeni transferi 10 numara Angolalı milli oyuncu Gelson Dala'dan sonra taktıma dahil olan Arjantinli Gustavo Blanco Leschuk da antrenmana çıktı.Takıma kısa sürede ısınan iki oyuncunun Konya'da ilk 11'de yer alması beklenirken Arjantinli golcünün sürpriz yapabileceği belirtildi.