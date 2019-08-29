‘Oğlum boğulmuş olamaz’

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Cenger Mahallesi'nde 22 Ağustos tarihinde denizde boğularak can veren, 2 çocuk babası Mustafa Özgören'in (39) ailesi olayın çok yönlü araştırılmasını istedi. Mustafa'nın çok iyi yüzme bildiğini kaydeden kayın babası İbrahim Ünlü, "Biz boğularak öldüğüne inanmıyoruz" dedi. Acılı baba, olayın cinayet mi, yoksa boğulmamı olduğunun araştırılması için Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vereceğini kaydetti.Özgören ailesinin şüphelerini artıran konuların başında ise telefon geliyor. Acılı baba İbrahim Ünlü, oğlunun boğulduğu gün telefonunun kapalı olduğunu, oğulları öldükten bir gün sonra ise telefonun açıldığını anlattı. İbrahim Ünlü ayrıca Alanya'da pazarcılık yapan oğullarının Manavgat'a gidiş nedeninin de şüphe uyandırdığını sözlerine ekledi.