Otelde odasına girdiği turiste kabusu yaşattı

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde, Gürcistan uyruklu İstanbul Mursagulov (25), gizlice girdiği 5 yıldızlı otelde, odasına girerek çantasını gasp etmeye çalıştığı 66 yaşındaki turiste kabusu yaşattı. Olay, Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre iş arama bahanesiyle otelleri gezen Gürcistan uyruklu Mursagulov, 5 yıldızlı bir otelin bahçe duvarından atlayarak içeri girdi. Mursagulov, odalardan birinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Rus turist N.K.'ye (66) kendisini servis elemanı olarak tanıtıp, içeriden koku geldiğini ve kontrol etmesi gerektiğini söyledi.İçeri giren Mursagulov, kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almak istedi. Rus turistin bağırarak yardım istemesi üzerine, Mursagulov, kaçarak uzaklaştı. Otel yönetimi jandarmadan yardım istedi. Ekipler, Mursagulov'u 1 saat sonra parkta tişörtünü çıkarmış ve turist gibi davranırken yakaladı. Mahkemece tutuklanan Mursagulov'un kaçak olarak yaşadığı öğrenildi.