Parkenin Akrepleri tarihi maça hazır

BUGÜN NELER OLDU

CIP Travel Antalyaspor, tarihinin ilk Avrupa sınavına bu hafta sonunda çıkıyor. EHF Kupası 1. turunda Romanya'nın HC Dobrogea Sud Constanta takımı ile eşleşen Parkenin Akrepleri, ilk maçını pazar günü saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynayacak. Başantrenör Fatih Işık,dedi. Hafta başından itibaren tüm konsantrasyonlarını pazar günü oynayacakları maça çevirdiklerini kaydeden Işık, "Seyircimizin desteğiyle galibiyet ve avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.