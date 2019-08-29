Soygunculara ‘arkandayız’ desteği

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, beş gün arayla iki marketten 5 bin 600 liralık soygun yapan M.Ö., Ü.Ö ve Ü.E.T. polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından 'silahlı yağma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında bir yakınları "Arkandayız oğlum" diye seslendi. Bir şüpheli ise görüntü çeken gazetecilere, "Çekme, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim" diye seslendi. Soygun zinciri 5-10 Temmuz tarihlerinde Kepez ilçesi Göçerler ve Fevzi Çakmak mahallelerinde meydana gelmişti. Silahlı ve kar maskeli markete giren 3 kişi iki markette toplam 5 bin 600 lira gasp ederek kayıplara karışmıştı.240 işyeri ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri M.Ö., Ü.Ö. ve Ü.E.T.'yi baskında yakaladı. Aramada soygunda giyilen kar maskesi de bulundu.