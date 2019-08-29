Takıma tatlı ikram ettiler

BUGÜN NELER OLDU

ANTRENMAN sonunda, taraftar gruplarından 'Şimşekler', teknik ekip ve futbolculara tatlı ikram etti. Taraftar Grubu Lideri Fatih Arslan, Pazar günü deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçı için teknik direktör Erol Bulut ve futbolculara başarı diledi.SÜPER Lig'de Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynayacak Konyaspor- Antalyaspor maçını Ümit Öztürk, pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor- Alanyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.