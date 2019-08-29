Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Takıma tatlı ikram ettiler

Takıma tatlı ikram ettiler

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Takıma tatlı ikram ettiler
ANTRENMAN sonunda, taraftar gruplarından 'Şimşekler', teknik ekip ve futbolculara tatlı ikram etti. Taraftar Grubu Lideri Fatih Arslan, Pazar günü deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçı için teknik direktör Erol Bulut ve futbolculara başarı diledi.

İKİ MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
SÜPER Lig'de Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynayacak Konyaspor- Antalyaspor maçını Ümit Öztürk, pazar günü oynanacak Yeni Malatyaspor- Alanyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Takıma tatlı ikram ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN