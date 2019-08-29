Yaz Ligi’nde kupa heyecanı yaşandı

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YAZ spor okullarına destek olmak, geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve çocuklara Antalyaspor sevgisini aşılamak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor işbirliğinde hayata geçirilen Spor Okulları Yaz Ligi, kupa töreniyle sona erdi.Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşen ödül töreninde konuşan Öztürk, "Altyapıyı güçlendirerek başarıyı yakalayabileceğimize inanıyorum'' dedi. Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu da, "Çocuklarımızın en az bir spor ve en az bir sanat dalıyla ilgilenmeleri için anne babalar olarak onları destekleyelim" diye konuştu.