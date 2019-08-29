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Zafere yelken açtılar

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Zafere yelken açtılar
ANTALYA Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü (AYDİK) tarafından düzenlenen Zafer Kupası Yelken Yarışları sonuçlandı. Ödül törenine katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin, Cumhuriyete giderken en önemli kilometre taşlarından birini oluşturduğunu söyledi.

MİLLİ HASSASİYETLER ÖNEMLİ
ANTALYA Yelken Kulübü'nün, milli coşku ile sporun coşkusunu birleştirerek pek çok organizasyon yaptığını belirten Karaloğlu, "Kulüp başkanımızı, yöneticilerimizi bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın yüreğine, beynine sporun aracılığıyla milli günlerimizi aşılamak çok mühimdir. Onların milli ve manevi hasretlerinin gelişmesi noktasında bu etkinliklerin çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum" dedi.
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Zafere yelken açtılar
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