Zafere yelken açtılar

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ANTALYA Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü (AYDİK) tarafından düzenlenen Zafer Kupası Yelken Yarışları sonuçlandı. Ödül törenine katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin, Cumhuriyete giderken en önemli kilometre taşlarından birini oluşturduğunu söyledi.Yelken Kulübü'nün, milli coşku ile sporun coşkusunu birleştirerek pek çok organizasyon yaptığını belirten Karaloğlu, "Kulüp başkanımızı, yöneticilerimizi bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın yüreğine, beynine sporun aracılığıyla milli günlerimizi aşılamak çok mühimdir. Onların milli ve manevi hasretlerinin gelişmesi noktasında bu etkinliklerin çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum" dedi.