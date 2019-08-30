Akrep tempo artırdı

BUGÜN NELER OLDU

Deplasmanda yarın Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, antrenman temposunu iyice artırdı. Maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz nezaretinde sürdüren kırmızı-beyazlılar, Galatasaray beraberliği ile moral kazanan yeşil-beyazlı rakibinden en az bir puan almanın hesabını yapıyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren Akrep, çalışma temposunu artırdı.Teknik direktör Korkmaz'ın sık sık çalışmayı durdurup oyuncularını uyarması ve Konya deplasmanında nasıl oynamalarını gerektiğini anlatması ise dikkat çekti.Celustka ve Dala için gelen davetler takım arkadaşlarına moral oldu.