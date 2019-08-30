Akrep tempo artırdı

Deplasmanda yarın Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, antrenman temposunu iyice artırdı. Maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz nezaretinde sürdüren kırmızı-beyazlılar, Galatasaray beraberliği ile moral kazanan yeşil-beyazlı rakibinden en az bir puan almanın hesabını yapıyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren Akrep, çalışma temposunu artırdı. Takımı yeni katılanlar, sakatlıktan dönenler ve genç oyuncuların antrenmandaki hırsları göze çarptı.
İKİ İSME MİLLİ DAVET GELDİ
Teknik direktör Korkmaz'ın sık sık çalışmayı durdurup oyuncularını uyarması ve Konya deplasmanında nasıl oynamalarını gerektiğini anlatması ise dikkat çekti. Antalyaspor'da Celustka ve yeni transfer Gelson Dala'ya ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Celustka ve Dala için gelen davetler takım arkadaşlarına moral oldu.