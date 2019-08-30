Bursa’da Anadolu buluşması yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Bursaİl Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Dursun ve beraberindeki Bursa'daki Karamanlılar Dernek Başkanı Mahmut Uçar, Konyalılar Dernek Başkanı Hakkı Sarıtaş, Afyonlular Dernek Başkanı Recep Yıldırım, Antalyalılar Dernek Başkanı Dursun Çetin, Niğdeliler Dernek Başkanı Mustafa Dursun ve Konyalılar Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Olcay, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.Başkanlar, Vali Karaloğlu önderliğindeki Antalya heyetini 25-28 Eylül'de Bursa da düzenlenecek Anadolu Günleri'ne davet etti. Ziyarette, eski valileri ile sohbet eden başkanlar, Alanya ve Ermenek, Karaman ve Konya'ya da ziyarette bulundu.