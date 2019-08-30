Cemevi krizinde umut Erdoğan’da

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KonyaaltıCemevi'nde yaşanan yönetim kriz, Alevi vatandaşların sabrını taşırdı. Süreç 25 Temmuz'da Konyaaltı Cemevi Şubesi Başkanı Abidin Şahin'in, Alevi Kültür Dernekleri tarafından görevden alınmasıyla başladı. Geçici yönetim görevlendirilen cemevi için 6 ay içerisinde seçime gidilmesi beklenirken, CHP'li Konyaaltı Belediyesi de konuya müdahil olunca iş içinde çıkılmaz bir hal aldı. Belediye tarafından kapısına kilit vurulan cemevini, CHP'li meclis üyeleri nöbetleşe açmaya başladı.Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Konyaaltı Cemevi'nde yönetimle birlikte bir açıklama yaparak uygulamaya tepki gösterdi. Demir, "Belediye Başkanı Semih Esen'in 10 tane belediye meclis üyesine cemevini açıp kapatma görevini verdiğini öğrendik. Bu durum Alevilere büyük bir hakarettir. Cemevine girmek için kapısında bekliyoruz. Bu Alevilere yapılan bir zulümdür" diye konuştu. Sorunun çözümü için 1 aydır beklediklerini belirten Demir, "Konyaaltı'nda cemevimizi işgal eden, sabah açıp akşam kapatan bir zihniyet var. Bunun için hukuksal mücadeleyi vereceğiz. Parti başkanları ve Cumhurbaşkanımızla görüşerek bunu anlatacağız" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl temeli atılan Altınova Cemevi Projesi de CHP engeline takılmıştı. Türkiye'nin en büyüğü olacak proje CHP'li Muhittin Böcek tarafından durdurulmuştu.