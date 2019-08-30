Doğal havuzlara yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınen doğusunda bulunan, kent merkezinden 180 kilometre uzaklıktaki Gazipaşa ilçesi, sakin ve gürültüden uzak olması nedeniyle 'sessiz cennet' olarak da anılıyor. Keşfedilmemiş koylarıyla dikkati çeken ilçedeki Koru sahilinde kendiliğinde oluşan doğal havuzlar ise görenleri büyülüyor.Doğal havuzları tepeden kuş bakışı görebilme imkanı sunan terasa çıkan yerli ve yabancı çok sayıda tatilci ile ilçe halkı, buradan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Boyutlarına ve derinliklerine göre 3 bölümden oluşan havuzlar, doğal yollarla sürekli deniz suyunu filtre ediyor.