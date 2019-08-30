En renkli festival

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Antalya Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Folklor Festivali'nin açılışı Mehmet Akif Caddesi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşüne, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bürokratlarıyla birlikte katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından, Özdilek AVM önünde gerçekleştirilen gösterilerin ardından, festivalin açılış töreni de Dokumapark'ta yapıldı.Farklı kültürlerin ve geleneksel oyunların sergilendiği festival, görsel bir şölene sahne oldu. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hakan Tütüncü, 5 yıl önce güzel bir festival amacı ile yola çıktıklarını belirterek, "Festival yıllar içerisinde büyüdü gelişti ve bugün güzel bir etkinlik olarak şehrin kültürel hayatını süsleyen bir unsur olarak karşımıza çıktı" dedi.Etkinliklerin bir bölümünün Antalya'nın simgesi Cumhuriyet Meydanı'nda da devam edeceğini belirten Başkan Tütüncü, "Biz bu festivali Antalya ile de özleştirmek istiyoruz" dedi. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından katılan profesyonel ekiplerin yaptığı gösteriler ile Dokumapark renkli görüntülere sahne oldu. Kepez Belediyesi'nin bu yıl 5'ncisini düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali 4 gün sürecek.