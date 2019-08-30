Hasat sonunu şenlikle kutladılar

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Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde yetiştirilen ürünlerin birlikte hasat edilip, ambarlara konulmasını kutlamak amacıyla düzenlenen Kölle Şenliği'nin bu yıl 4'üncüsü yapıldı. Muhtar Kaan Koçoğlu, "Köylülerimizle beraber sağlıklı, dayanışma içinde mahsullerimizi yetiştirip, harmanlarımızı dövüp, ambara koymanın mutluluğunu Kölle Şenliği ile kutluyoruz" dedi. Şenlikte, bölgede yetişen buğday, kuru fasulye, nohut, bakla ve mısır ile yapılan özel Kölle yemeği de servis edildi. Şenliğe Kaymakam Ahmet Kurt, Belediye Başkanı Halil Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.