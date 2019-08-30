Hayallerinin peşi sıra dünyayı gezdi

BUGÜN NELER OLDU

Antalyalı üniversite öğrencisi Başak Yücetin (20), hayali olan öğretmenlik için Nepal'in başkenti Katmandu'ya gitti. Türkiye'den Uluslararası Gönüllü Eğitim Programı'na (IVHQ) katılan tek öğrenci olan Yücetin, köyde 10 kişilik bir ailenin yanına yerleşti. Her sabah köy okuluna gidip kara tahta başına geçen Başak Yücetin, okul öncesi 4-5 yaş grubundaki çocuklara İngilizce ve matematik öğretti.Kendisine yerli dilde abla anlamına gelen 'Didi' diye seslenen miniklerle ders dışında oyunlar da oynayan Başak Yücetin, her şeye rağmen hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Yücetin, Nepal'den hayatı boyunca unutamayacağı anılarla döndüğünü söyledi. Bugüne kadar Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında 28 ülkeyi ziyaret eden, son olarak 1 ay önce ailesiyle Etiyopya'ya giden Başak Yücetin, "Orada da çocuklarla iletişim şansım oldu. Dans ettik, ip oyunları oynadık, şarkılar söyledik. Bundan sonra da yine çocuklar için gönüllük programlarına katılmaya devam edeceğim" dedi.