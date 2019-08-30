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filmine Alanya imzası atıldı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019
Hollywood filmine Alanya imzası atıldı
Antalya'nın Alanya ilçesi, Hollywood filmine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Litvanya Fahri Konsolosu olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in girişimi ile hayata geçen proje, Alanya için büyük bir tanıtım fırsatı olacak. Projeye Alanya Belediyesi de destek verecek. Şahin, "Filmle tüm dünyada dev bir tanıtıma imza atacağız" dedi. 'Goodbye Alanya' adlı filmde Hollywood starları rol alacak. Filmin yönetmenliğini ise Acemi Soyguncular, Zero 2 ve 3 gibi filmleriyle tanınan Emilis Velyvis yapacak. Velyvis ve film ekibi, Alanya'da bir araya gelerek filmle ilgili son detayları konuştu. Filmin çekimlerinin ekim ayında başlayacağı açıklandı.
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Hollywood filmine Alanya imzası atıldı
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