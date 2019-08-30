Madalya avcısı tama ailesi

Türkıye Triatlon Şampiyonası'nın Balıkesir'de yapılan 4'üncü ayağına Antalyaspor damgasını vurdu. Yarışa Antalyaspor'dan Pelin Pelis, Ayhan Tama, Hediye Tama, Bahadır Tama ve Saliha Yüksel Tama
katıldı. Yüzme etabının kanalda gerçekleştiği yarışta, önce 750 metre yüzüldü, ardından 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometrelik koşu etapları ile yarış tamamlandı.
4 ALTIN 1 GÜMÜŞ ALDILAR
Yarış sonunda Bahadır Tama hem erkekler genel klasman hem de erkekler 30-34 yaş grubunda altın madalya aldı.
Ayhan Tama, erkekler 60-
64 yaş grubunda altın madalya sahibi
olurken, Hediye Tama kadınlar 55-59
yaş grubunda altın madalya, Saliha
Yüksel Tama da kadınlar 34-39 yaş
grubu ikincisi
olarak
gümüş madalya
kazandı.
Tama
ailesi
katıldığı
bir yarıştan
daha
eli boş
dönmedi,
tüm
aile fertleri
madalya
elde
etti.