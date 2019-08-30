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Madalya avcısı tama ailesi

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Madalya avcısı tama ailesi
Türkıye Triatlon Şampiyonası'nın Balıkesir'de yapılan 4'üncü ayağına Antalyaspor damgasını vurdu. Yarışa Antalyaspor'dan Pelin Pelis, Ayhan Tama, Hediye Tama, Bahadır Tama ve Saliha Yüksel Tama katıldı. Yüzme etabının kanalda gerçekleştiği yarışta, önce 750 metre yüzüldü, ardından 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometrelik koşu etapları ile yarış tamamlandı.

4 ALTIN 1 GÜMÜŞ ALDILAR
Yarış sonunda Bahadır Tama hem erkekler genel klasman hem de erkekler 30-34 yaş grubunda altın madalya aldı. Ayhan Tama, erkekler 60- 64 yaş grubunda altın madalya sahibi olurken, Hediye Tama kadınlar 55-59 yaş grubunda altın madalya, Saliha Yüksel Tama da kadınlar 34-39 yaş grubu ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Tama ailesi katıldığı bir yarıştan daha eli boş dönmedi, tüm aile fertleri madalya elde etti.
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Madalya avcısı tama ailesi
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