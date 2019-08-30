Madalya avcısı tama ailesi

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Triatlon Şampiyonası'nın Balıkesir'de yapılan 4'üncü ayağına Antalyaspor damgasını vurdu. Yarışa Antalyaspor'dankatıldı. Yüzme etabının kanalda gerçekleştiği yarışta, önce 750 metre yüzüldü, ardından 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometrelik koşu etapları ile yarış tamamlandı.Yarış sonundaAyhan Tama, erkekler 60-64 yaş grubunda altın madalya sahibiolurken, Hediye Tama kadınlar 55-59yaş grubunda altın madalya, SalihaYüksel Tama da kadınlar 34-39 yaşgrubu ikincisiolarakgümüş madalyakazandı.Tamaailesikatıldığıbir yarıştandahaeli boşdönmedi,tümaile fertlerimadalyaeldeetti.