Milyarlık pazar için çalışma var

BUGÜN NELER OLDU

Evlilikturizmi hızla gelişiyor. Antalya'da turizm sektörü gözünü 40 milyar dolarlık Hint düğünü pazarına dikti. Her yıl Hint sosyetesinin yurtdışında yaklaşık 10 bin düğün yaptığı tahmin ediliyor. Düğünlerin bütçeleri ise ortalama 1-5 milyon dolar arasında değişirken, üst limit ise bulunmuyor. Düğün ve turizm sektörü daha fazla düğünü ülkeye çekebilmek için uluslararası işbirliklerine ağırlık verdi.Son olarak Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ile Hindistan Yeni Delhi Tanıtma Müşavirliği ortak organizasyona ev sahipliği yaptı. Hindistan Düğün Medya Grubu ekibi Antalya'da ağırlandı. Hintli turizmciler, Antalya'yı yakından tanıdı.