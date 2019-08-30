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Milyarlık pazar için çalışma var

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Milyarlık pazar için çalışma var
Evlilik turizmi hızla gelişiyor. Antalya'da turizm sektörü gözünü 40 milyar dolarlık Hint düğünü pazarına dikti. Her yıl Hint sosyetesinin yurtdışında yaklaşık 10 bin düğün yaptığı tahmin ediliyor. Düğünlerin bütçeleri ise ortalama 1-5 milyon dolar arasında değişirken, üst limit ise bulunmuyor. Düğün ve turizm sektörü daha fazla düğünü ülkeye çekebilmek için uluslararası işbirliklerine ağırlık verdi.

ANTALYA TANITIMI YAPILDI
Son olarak Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ile Hindistan Yeni Delhi Tanıtma Müşavirliği ortak organizasyona ev sahipliği yaptı. Hindistan Düğün Medya Grubu ekibi Antalya'da ağırlandı. Hintli turizmciler, Antalya'yı yakından tanıdı.
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Milyarlık pazar için çalışma var
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