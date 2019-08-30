Şimşek’te taraftar sınıfta kaldı!

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Alanyaspor'da taraftar sınıfta kaldı. Turuncu-yeşilliler ortaya konan futbol ile her kesimden tam not alırken, taraftar ise aynı özveriyi gösteremedi. Açıklanan verilere göre haftanın en az taraftar çeken maçı Alanyaspor- Kasımpaşa maçı oldu.
ALANYA SEYİRCİSİ İLGİSİZ
Alanyaspor'un 4-1'lik net bir skorla galip geldiği maçı 3 bin 993 kişi izledi. Bu rakam Süper Lig'de 2'nci hafta maçları arasında en az seyirci ile oynanan karşılaşma oldu. Galatasaray ile Konyaspor arasında oynan maç ise 38 bin 118 seyirci ile ilk sırada yer aldı.
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçını 31 bin 832, Beşiktaş-Göztepe arasında oynanan maçı 29 bin 923, Antalyaspor-Denizlispor maçını 10 bin 675, Başakşehir-Fenerbahçe maçını 6 bin 247, Ankaragücü- Kayserispor maçını 5 bin 870, Rizespor-Sivasspor maçını 5 bin 421 ve Gazişehir-Gençlerbirliği maçını ise 5 bin 327 taraftar takip etti.