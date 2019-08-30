Şimşek’te taraftar sınıfta kaldı!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Alanyaspor'da taraftar sınıfta kaldı. Turuncu-yeşilliler ortaya konan futbol ile her kesimden tam not alırken, taraftar ise aynı özveriyi gösteremedi.Alanyaspor'un 4-1'lik net bir skorla galip geldiği maçı 3 bin 993 kişi izledi. Bu rakam Süper Lig'de 2'nci hafta maçları arasında en az seyirci ile oynanan karşılaşma oldu.Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçını 31 bin 832, Beşiktaş-Göztepe arasında oynanan maçı 29 bin 923, Antalyaspor-Denizlispor maçını 10 bin 675, Başakşehir-Fenerbahçe maçını 6 bin 247, Ankaragücü- Kayserispor maçını 5 bin 870, Rizespor-Sivasspor maçını 5 bin 421 ve Gazişehir-Gençlerbirliği maçını ise 5 bin 327 taraftar takip etti.