Toptancı haldeki dükkanlar satılıyor

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AntalyaBüyükşehir Belediyesi, Kepez'deki Toptancı Hali'nde 98 dükkan açık ihalede satacak. İhaleler 11, 12 ve 16 Eylül'de gerçekleşecek. 50 metrekareden oluşan dükkanların ihale bedeli ise KDV hariç 302 bin TL olarak belirlendi. İhale duyurusunun ardından dükkanlarda kiracıları endişe sardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, kiracı esnafla bir araya geldi.Esnaf, dükkan bedellerinin 200 bin lira seviyesine düşürülmesini istedi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin ise esnafın 20 yıldır halde kiracı olduğunu, dışarıdan birinin dükkanları almasının gerginlik yaratacağını savundu.