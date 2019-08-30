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Yaz kurslarında spor gözde oldu

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Yaz kurslarında spor gözde oldu
Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan Yaz Okulu'nda yaşları 5 ile 14 arası 2 bin 283 öğrenci 24 farklı branşta kurs gördü. Yabancı dilden el sanatları kurslarına, müzik ve gösteri sanatından kişisel gelişim ve eğitim kurslarına, bilişim teknolojilerinden spora kadar pek çok branşta eğitim gören kursiyerler mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor. İngilizce, Rusça, bilgisayar, seramik, resim, satranç, mangala, tenis, keman, gitar, piyano, futbol, basketbol, okçuluk, masa tenisi, halk oyunları, zumba, drama, modern dans, bale, jimnastik, taekwondo ve güreş gibi 24 ayrı branşta açılan yaz okulunda bu yıl yaşları 5 ile 14 arası 2 bin 283 öğrenci kurs gördü.
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Yaz kurslarında spor gözde oldu
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