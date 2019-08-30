Yaz kurslarında spor gözde oldu

BUGÜN NELER OLDU

KonyaaltıBelediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan Yaz Okulu'nda yaşları 5 ile 14 arası 2 bin 283 öğrenci 24 farklı branşta kurs gördü.kurslarına, bilişim teknolojilerinden spora kadar pek çok branşta eğitim gören kursiyerler mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor. İngilizce, Rusça, bilgisayar, seramik, resim, satranç, mangala, tenis, keman, gitar, piyano, futbol, basketbol, okçuluk, masa tenisi, halk oyunları, zumba, drama, modern dans, bale, jimnastik, taekwondo ve güreş gibi