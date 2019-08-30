Yaz kurslarında spor gözde oldu

Konyaaltı
Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde açılan Yaz Okulu'nda yaşları 5 ile 14 arası 2 bin 283 öğrenci 24 farklı branşta kurs gördü. Yabancı dilden el sanatları kurslarına, müzik ve gösteri sanatından kişisel gelişim ve eğitim
kurslarına, bilişim teknolojilerinden spora kadar pek çok branşta eğitim gören kursiyerler mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor. İngilizce, Rusça, bilgisayar, seramik, resim, satranç, mangala, tenis, keman, gitar, piyano, futbol, basketbol, okçuluk, masa tenisi, halk oyunları, zumba, drama, modern dans, bale, jimnastik, taekwondo ve güreş gibi 24 ayrı branşta açılan yaz okulunda bu yıl yaşları 5 ile 14 arası 2 bin 283 öğrenci kurs gördü.