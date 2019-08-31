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112’den verdiler

112’ye gelen gereksiz çağrılarla ilgili uyaran Müdürü , “Pizza siparişi için bile arayanlar var. Gereksiz çağrılar hayati riske neden oluyor” dedi

Giriş Tarihi: 31.8.2019
112’den pizza sipariş verdiler
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 112 hattına asılsız ve gereksiz ihbarlar yapıldığını anlatan Hülür, hattın yanlış kullanımının hayati risk taşıdığını söyledi. Hülür, "112'ye 'Kedim kayboldu', 'Sırtım kaşınıyor', 'Pizza siparişi verecektim' gibi gereksiz ve anlamsız çağrılar geldiğini görüyoruz. Oysa, gerçekten ihtiyacı olan biri o an sırada bekliyor. Ama bilinç artıyor. Önceki yıllara göre daha iyi noktadayız. Asılsız çağrılar yüzde 5-10 düştü" diye konuştu. Antalya'da bulunan 61 istasyonda toplamda 85 ambulans olduğunu belirten Hülür, "Şehir içinde 10 dakikanın altında vakalara ulaşma oranımız yüzde 90. Hedefimiz bunları yüzde 95'lere çekmek" diye konuştu. Hülür, 2019'un ilk 6 ayında 112'ye 1 milyon 51 bin çağrı geldiğini, bunun 212 bininin sağlığa aktarıldığını ve 68 bin vaka için çıkış yapıldığını açıkladı.
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112’den pizza sipariş verdiler
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