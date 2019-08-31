Antalya’da kültür şöleni

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 5'inci Uluslararası Folklor Festivali'nin ikinci günün de MarkAntalya önünden Cumhuriyet Meydanı istikametine kortej yürüyüşü düzenlendi. Festivalin konuk ekipleri, kültürlerini yansıtan rengarenk kıyafetleri ile büyük ilgi çekti. Antalyalıların alkışları arasında ilerleyen kortej yürüyüşü gösterilerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılan konuk ekipler, Antalyalılara renkli bir kültür şöleni sundu. Antalya'nın simgesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki renkli gösterileri, Antalyalıların yanı sıra turistler de ilgiyle izledi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, folklorun kültürleri yansıtan önemli bir sanat dalı olduğunu söyledi. Tütüncü, "Antalya, Türkiye'nin 81 vilayetinden, dünyanın farklı şehirlerinden insanların, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik ikliminde yaşadığı güzel bir Türkiye şehri" diye konuştu.