Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya’da kültür şöleni

’da kültür şöleni

’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl 5’incisini düzenlediği , ikinci gününde de renkli gösterilere sahne oldu

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Antalya’da kültür şöleni
Antalya Kepez Belediyesi'nin düzenlediği 5'inci Uluslararası Folklor Festivali'nin ikinci günün de MarkAntalya önünden Cumhuriyet Meydanı istikametine kortej yürüyüşü düzenlendi. Festivalin konuk ekipleri, kültürlerini yansıtan rengarenk kıyafetleri ile büyük ilgi çekti. Antalyalıların alkışları arasında ilerleyen kortej yürüyüşü gösterilerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından festivale katılan konuk ekipler, Antalyalılara renkli bir kültür şöleni sundu. Antalya'nın simgesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki renkli gösterileri, Antalyalıların yanı sıra turistler de ilgiyle izledi.

BARIŞ KENTİ ANTALYA
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, folklorun kültürleri yansıtan önemli bir sanat dalı olduğunu söyledi. Tütüncü, "Antalya, Türkiye'nin 81 vilayetinden, dünyanın farklı şehirlerinden insanların, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik ikliminde yaşadığı güzel bir Türkiye şehri" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da kültür şöleni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN