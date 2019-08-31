Antalyaspor ılk peşınde

BUGÜN NELER OLDU

Konyasporile Antalyaspor tarihlerinde 41'inci kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Bundan önce oynanan 40 maçın 17'sini Konyaspor, 11'ini Antalyaspor kazanırken, 12 maç ise berabere tamamlandı. İki takım arasındaki son 6 maçta galibiyet göremeyen Antalyaspor, Süper Lig'de Konyaspor'a karşı Konya'da da hiç kazanamadı. Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 17 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Yeşil beyazlılar, bu süreçte 1 galibiyet, 12 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Öte yandan Konyaspor ligde son 9 maçında yenilgi almadı. Bu 9 maçın 1'ini kazanabilen Konyaspor, 8 maçtan beraerlikle ayrıldı. Antalyaspor'un ligde oynadığı son 15 maçın ise sadece 1'i berabere tamamlandı.