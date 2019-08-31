Antalyaspor’a her yol zafer

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3'üncü haftasında Antalyaspor,Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yi deviren ancak ikinci haftada evinde Yukatel Denizlispor'a boyun eğen kırmızı beyazlılarla evindeAntalyaspor, zorlu maçın hazırlıklarını dün Konya'da yaptığı son antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.Kırmızı beyazlı ekipte Amilton sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.KONYAPOR DA EKSİKKonyaspor ise sezonun ilk galibiyetini almak için Antalyaspor'un karşısına çıkacak. Kendi evindeki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısının 2. haftasında, 27 Ocak tarihinde Antalyaspor'a karşı alan ve o tarihten sonra Konya'da maç kazanamayan yeşil-beyazlı ekip de şanssızlığına bu maçta son vermek istiyor.