Antalyaspor’a her yol zafer

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3'üncü haftasında Antalyaspor, Konyaspor deplasmanında 3 puan arayacak.
Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yi deviren ancak ikinci haftada evinde Yukatel Denizlispor'a boyun eğen kırmızı beyazlılarla evinde Ankaragücü, deplasmanda da Galatasaray ile berabere kalan Konyaspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadelede iki takım da galibiyet hesapları yaptı.
AMİLTON KADRODA YOK
Antalyaspor, zorlu maçın hazırlıklarını dün Konya'da yaptığı son antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Perşembe akşamı kendi tesislerinde yaptığı son antrenmanın ardından dün sabah Konya'ya kara yolu ile giden Akrep, son idmanını Konya'da gerçekleştirdi.
Kırmızı beyazlı ekipte Amilton sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Kaleci Yakup da sakatlığı nedeniyle kadroda yok.
KONYAPOR DA EKSİK
Konyaspor ise sezonun ilk galibiyetini almak için Antalyaspor'un karşısına çıkacak. Kendi evindeki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun ikinci yarısının 2. haftasında, 27 Ocak tarihinde Antalyaspor'a karşı alan ve o tarihten sonra Konya'da maç kazanamayan yeşil-beyazlı ekip de şanssızlığına bu maçta son vermek istiyor. Konyaspor'da Volkan Fındıklı'nın sakatlığı dışında başka bir sorun yaşanmıyor.