Antik tiyatroda sanat heyecanı

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DevletOpera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 26'ncısı düzenlenecek Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali için son hazırlıklar yapıldı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 1 Eylül'de başlayacak, birbirinden seçkin eserlerin en özel prodüksiyonlarının sahneleneceği 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 3 opera, 1 klasik bale, 1 dans gösterisi ve kapanış 'gala konseri' ile sanatseverlere güzel bir atmosfer sunacak.Aspendos Antik Tiyatrosu ile Antalya EXPO'da gerçekleştirilecek ve 18 Eylül'de sona erecek festivalin açılış eseri 'Carmen'in son provaları tamamlandı. Festivalde, yabancı konuk orkestra şefleri ve solistler de sahne alacak. Carmen eserinde görev alacak İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini, Aspendos'a 'Aida' operasının ardından 20 yıl sonra Carmen'le döndüğünü belirtti.